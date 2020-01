Vérfarkasok a Resident Evil 8-ban?!

A Resident Evil 2 Remake és a Resident Evil 3 Remake után a Capcom visszatér a fősodronyhoz, és most a Biohazard Declassified nevezetű oldal ki is szivárogtatott elvileg néhány infót a Resident Evil 8-ból.

Arról szól a fáma, hogy visszatér a hetedik felvonás főszereplője, Ethan Winters, valamint nemcsak a zombik térnek vissza, de fel fognak tűnni a színen vérfarkasszerű teremtmények is. Továbbá arról is pletykálnak , hogy Chris Redfield, a széria ikonikus karaktere szintúgy tiszteletét teszi.Ezenfelül az FPS nézet is visszatér elviekben, valamint egy havas hegyi környezetben lévő kastélyba fog vinni minket a játék, ami nagyban emlékeztethet minket bizonyos európai tájakra. Végül, de nem utolsó sorban,