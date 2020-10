Verekedős játékban bukkan fel Steve, a Minecraft központi karaktere

Meglepő bejelentéssel szolgált a Nintendo, akik lerántották a leplet a Super Smash Bros című verekedős játékuk következő karakteréről, aki mindennek nevezhető, csak éppen szokványosnak vagy kiszámíthatónak nem.

A Fighters Pass 2 részeként érkező második karakter ugyanis nem a Nintendo egy régi hőse lett, nem egy klasszikus visszatérő, éppen ellenkezőleg, a Minecraft főhőseként ismert Steve kerül most egy egészen új, mondhatni tőle szokatlan szerepbe, lévén bunyósként tér vissza a Nintendo univerzumában.Ráadásként alternatív skineket is kap, így felbukkanhat Alexként, de zombiként és endermanként egyaránt, tehát egy kifejezetten meglepő szereplésről beszélünk, amiről természetesen már videónk is van, Minecraft-rajongóként pedig kötelező megnézned:

