Verekedős játék készül a Persona 5 alapján?

Az idei év borzasztóan fontos a Persona-franchise számára, lévén 2021-ben tartja a széria a huszonötödik évfordulóját, ennek apropóján pedig sok-sok izgalmas bejelentést tervez ebben az esztendőben a fejlesztőbrigád.

Most felmerült egy-két érdekes kis pletyka, miután az Atlus több domain címet is levédetett. Ezek között vannak a Persona 8-9-10-re utaló címek is, amik természetesen csak placeholderként vannak jelen, ugyanúgy, ahogy mondjuk a Sony is levédeti évekkel előre a konzolneveket egészen a PS9-ig, hogy később ne legyen ebből gond.A domain címek között azonban ott feszít egy bizonyos "P5U.JP" is. Mint azt tudjuk, a Persona 4-ből készült egy bunyós spin-off is Persona 4 Arena címmel, amit Japánban szimplán P4U-nak rövidítettek. Ebből fakadóan tehát arra következtethetünk, hogy, és talán ezt idén be is mutathatják.