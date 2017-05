Végtelenül egyszerű a Logitech új mechanikus billentyűzete

A Logitech kínálata már így is igen bőséges a játékosoknak szánt perifériák területén, egy irányt azonban jó ideje hanyagoltak már, ez pedig nem lenne más, mint a nagyon letisztult és mindenféle extra nélküli irány, amire sokan vágynak.

Manapság ugyanis minden az RGB világítás körül forog, illetve a rengeteg extra gomb és a vad dizájn is egy népszerű irány. A Logitech K840 azonban ezeknek teljesen ellentmond, hiszen egykapunk.A korábban debütált G413 alapjaira építkező újdonság ugyanis egyáltalán nem világít, nincsenek rajta extra gombok és USB-port sem. A kapcsolókat ezúttal is a házon belüli Romer-G megoldás szolgáltatja, súlya 910 gramm, az ára pedig tudásához képest igen magas, hiszen 30 000 Ft környékén már jobban felszerelt modellekkel is találkozhatunk.