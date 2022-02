Végtelenített játékmód érkezik a Risk of Rain 2-be

A Risk of Rain 2 című roguelike akciójáték közelgő bővítése egy teljesen új, Simulacrum nevű végtelenített móddal bővül - a fejlesztők egy hosszú játékmenet-videóban leplezték le az új módot, amely a hivatalosan Survivors of the Void címet viselő bővítményben érkező új túlélők egyikét is bemutatja.

Az első azonban a Simulacrum, egy új, végtelen hullámokra épülő mód, amely egy hatalmas számítógépes szimulációban játszódik. A történet szerint a szimuláció célja, hogy felmérje a Risk of Rain 2 egyes helyszínei által jelentett veszélyeket, de ami a játékosok számára azt jelenti, hogyEgyre nagyobb kihívást jelentő ellenséges hullámokkal kell megküzdened, akár egyedül, akár kooperatívan a barátaiddal, és minden ötödik hullámban lesz egy kemény boss, aki minden ötödik hullámban előbújik. Néhány hullámban mutátorok lesznek, amelyek kicsit megnehezítik a harcot, de mindegyik hullám után mindannyian választhattok három tárgy közül a Void Potentialben.

Nézd nagyban ezt a videót!