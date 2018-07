Végre valahára láthatjuk mozgás közben a No Man's Sky többjátékos módját

Nem kis felháborodást okozott anno, mikor a Hello Games váltig állította, hogy márpedig a No Man's Skyban igenis lesz teljes értékű multiplayer, majd kiderült, hogy ez mindössze egy jókora méretű hazugság volt a fejlesztők részéről.

Azonban innen szép menteni, és nagyon úgy néz ki, hogy a játék mögött álló csapat mindent megtesz azért, hogy megváltsa magát a játékosok szemében. Érkezik ugyanis a már korábban beharangozott NEXT frissítés,

Nem csak pajtásainkkal indulhatunk majd felfedezni, de utunk során akár más játékosokba is bukkanhatunk, ezzel is még változatosabb élményt kínálva.A frissítés, mely elhozza a rég várt funkciót július 24-én jelenik meg, és természetesen mindenki számára ingyenesen hozzáférhető lesz, illetve Xbox One-ra is ezen a napon jelenik meg a No Man's Sky, így ez a kiadás már alapjáraton magába foglalja a fentebb taglalt DLC-t.