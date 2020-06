Végre valahára kilép early access állapotból a Fortnite

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mindmáig early access állapotban van a Fortnite , legalábbis annak PvE módja, a Save the World, amivel eredetileg rajtolt a szoftver még a battle royale őrület előtt, de vége ennek a korszaknak.

Az évekkel ezelőtt beharangozott ötletet, miszerint ingyenessé teszik a Save the Worldöt, elkaszálták végül, marad fizetős, illetve lassabban is fog jönni ezután bele a tartalom, de azt ígérik a fejlesztők a kapcsolódó közleményben , hogy nincs még vége a PvE kaland fejlesztésének., akik pedig eddig is támogatták az élményt, azokra vár néhány finomság a belépést követően. Hovatovább új funkciók is kerültek be a megjelenés örömére, például a Ventures, ami kvázi szezonos keretek közé szorítja a játékot.