Végre többet is megtudhatunk az új Layers of Fear játékról

A Bloober Team, akik idáig többek között a Blair Witch játékon, valamint a tavalyi The Mediumon is dolgoztak, most az egyik legismertebb játékuk folytatásával kapcsolatban villantottak végre valamit, mióta tavaly bejelentették azt.

Az ismert független horror játék, a Layers of Fear új peizódja már készülődik egy ideje, ezt jól tudjuk, azonban mindezidáig nagy volt a hallgatás a projekt kapcsán. Most viszont elég egyértelműen teaselte be a csapat a játék hivatalos Twitter felületén hogy valami készülődik - egy meglehetősen rejtélyes üzenetet hagytak, egy érdekes képpel.Persze lehet az is hogy egy új Silent Hill játékról van szó, pletykák reppentek fel ugyanis nem olyan régen arról hogy a Konamival együtt dolgozik valamin a csapat, ahogy arról is tudni, hogy két AAA játékuk is folyamatban van már egy ideje.Talán nem véletlen ezen megszellőztetése a projektnek éppen most, ugyanis hivatalosan kint lesznek a Summer Game Festen, szóval több mint valószínű,, vagy valami másból... Mindenesetre készülhetünk a rettegésre!