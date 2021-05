Végre teasert kapott az Arcane című League of Legends animációs sorozat, ősszel meg is jelenik

Már a kezdetek óta adja magát, hogy végre egy nagyfilm, de legalább egy sorozat készüljön a Riot Games League of Legends -éből, azonban most ez végre megvalósul az Arcane képében, ami egyenesen a Netflixre készül.

Egy animációs sorozatról van szó, amely ma meg is kapta első kis teaserét egy alig pár másodperces videó formájában. Eredetileg még 2019-ben jelentették be, hogy készül majd egy ilyen projekt, azonban egészen mostanáig kellett várnunk az első látnivalókig.Most ősszel fog megjelenni a széria, és az már biztos, hogy Vi és Jinx benne lesz az Arcane-ben, lévén megmutatkoznak az alant megtekinthető teaserben. Kíváncsian várjuk, milyen karakterek bukkannak majd még fel, és várjuk az első teljes értékű trailert is!

