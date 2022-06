Végre Steamen is elérhető a Final Fantasy VII Remake!

A nagysikerű JRPG újrafeldolgozása 2020 tavaszán jelent meg, borzasztóan nagy siker lett, alig egy évvel később készült belőle egy sokak által igényelt PC-s változat, ami csak az Epic Games felületén jelent meg, azonban most talán sokak számára egy jó hír érkezett.

Ugyanis a napokban a Final Fantasy VII Remake Intergrade megjelent Steamen is, lejárt az Epic Games Store exkluzivitás, ezért debütált most a játék a Valve boltjában. Nem túl nagy közönségkedvenc az Epic Store, és bár rengeteg ingyen játék akciót hirdet meg a cég, még mindig nem a legelfogadottabb platform. Így akit ez tántorított vissza a vásárlástól, most már választhat mást is!Ráadásul teljes, 80 eurós ár helyett június 23-ig 57 eurós áron kínálja a bolt a játékot, szóval érdemes megfontolni a vásárlást. Final Fantasyből most nincs hiány, nemrég került bejelentésre a Remake folytatása , és az előzmény játék felújítása is.