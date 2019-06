Bár sokan nem mertek volna nagy összegben fogadni arra, hogy a Heavy Rain megjelenhet egyszer más platformra is, de a Quantic Dream PS3-as klasszikusa egy komplett generációval később most mégis bemutatkozhatott végre PC-n is.

A 2010-ben megjelent Heavy Rain -t így most teljes életnagyságban élvezhetjük számítógépeken, sőt mi több, az Epic Games Store kínálatából nemcsak az egész kalandot vásárolhatjuk meg magunknak, hanem előtte még ki is próbálhatjuk azt egy ingyen letölthető demó részeként.A Quantic Dream egyébiránt, így előbb a Beyond: Two Souls roboghat be közénk július végén, de ősszel a Detroit: Become Human sem marad ki a sorból.