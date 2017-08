Végre normálisan használható lesz az Xbox One kezelőfelülete

Az Alpha Insiderek már saját gépükön is tesztelhetik, de hamarosan mindenki másnak is elérhető lesz az Xbox One új kezelőfelülete, amivel végre valahára kezelhetővé, illetve kezelhetőbbé válik a Microsoft konzolja.

A redmondi óriás egy összeszedett videóban mutatta meg ugyanis azt, hogy a következő frissítéssel milyen újdonságokkal dobják fel az Xbox One Dashboard-ot, amivel kapcsolatban főlegA következő frissítéssel a Microsoft éppen ezért könnyebbé teszi a menüben való lépkedést és navigálást, a függőleges elrendezés helyett így vízszintes megoldás vár majd ránk, de átalakították az Xbox gombbal előhívható Guide-ot is, mindezeken felül pedig egy halom más kisebb-nagyobb változást hajtottak még végre, aminek az eredménye egy egészen élhető és kezelhető felület lett.

