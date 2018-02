Végre megtudtuk, hogy Toad-nak feje vagy kalapja van igazából!

Egy igazán különleges videóval örvendeztette meg a rajongókat a minap a Nintendo, melyben Yoshiaki Koizumi, a Super Mario Odyssey producere három égető fontosságú kérdésre is válaszolt a sorozat rajongói számára.

Koizumi a videóban elsőként a franchise eddigi talán legtöbb vitát generáló problémáját tisztázta, miszerint Toad-nak valójában a kalapja vagy a feje az a gombaszerű valami, amivel kapcsolatban már a világhálón is egy halom teória jelent meg a múltban, de a producer most egyszer és mindenkorra tisztázta a kérdést, és hivatalosan kijelentette, hogyEzt követően két intimebb kérdésre is válasszal szolgált még a producer, ezáltal arra, hogy a Super Mario Odyssey-ben miért, amiről Koizumi csak annyit mondott, hogy egyszerű dizájneri döntés, de olyan sokan a fejükhöz vágták, hogy egyre többet gondolkoznak azon, hogy utólag köldököt is kapjon a fürdőnadrágos Mario.Végül pedig egy valóban személyes kérdést is szóba hozott Koizumi arról, hogy valójában mi van Super Mario és Peach hercegnő, illetve jelenleg Pauline között. A producer szerint vannak dolgok, amelyek még a Gomba Királyságban is tiszteletet érdemelnek, ez pedig a magánélet, így emberünk nyitottan hagyta ezt a sokakat érdeklő kérdést.

