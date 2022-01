Végre megtört a csend a Fallout-sorozat kapcsán, a Westworld atyja is dolgozik rajta

Egy évnyi rádiócsend után az Amazon megnyitja az információcsapot a Fallout tévésorozat néhány részletével kapcsolatban, lévén megtudtuk, hogy a poszt-apokaliptikus RPG alapján készülő sorozat forgatása még idén elkezdődik.

A Deadline számolt be a gyártási időről, és elárulta, hogy Jonathan Nolan rendezi a sorozat premierjét.(és Christopher Nolan testvére), amely hasonló disztópikus témákat dolgoz fel, mint a Fallout világa. Emellett a Captain Marvel írója, Geneva Robertson-Dworet és a Portlandia és a Szilícium-völgyből ismert Graham Wagner lesz a sorozat showrunnere.A Fallout-sorozat szereplőgárdájáról és cselekményéről egyelőre nincs hír. A projektet először 2020-ban jelentették be, akkor Nolan és felesége csatlakozott a projekthez. Azt is tudjuk, hogy a Falloutot fejlesztő Bethesda Game Studios is részt vesz majd a sorozatban, Todd Howard, a sorozat rendezője pedig executive producerként van a fedélzeten.