Ahogyan azt várni lehetett, a Comic-Con keretein belül rántották le a leplet a The Witcher-sorozat első hivatalos traileréről, amiben szinte minden fontosabb aspektust szemügyre vehetünk.

Értjük ez alatt, hogy megmutatkozik bővebben is Henry Cavill, aki ugyebár Riviai Geraltot formálja meg az alkotásban, azonban feltűnik Yennefer, Ciri és több népszerű karakter is, mindezt néhány lehengerlő snitt és egy pazar zenei betét társaságában.Ettől függetlenül továbbra is érthető, ha valaki szkeptikus a projekt kapcsán, ellenben talán ez. Várjuk kíváncsian a kész művet!

