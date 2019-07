Végre megjelenhet nyugaton a Kingdom Under Fire II

Legalább 10 éve várnak már arra a rajongók, hogy az ázsiai régióban nagy népszerűségnek örvendő Kingdom Under Fire II felénk is megjelenhessen, és bár a Gameforge nem kapkodta el a dolgot, de a minap bejelentették, hogy az alkotás végre a nyugati piacon is bemutatkozhat.

A Dél-Koreából származó, erőteljes stratégiai elemekre épülő MMORPG-t a Blueside csapata fejlesztette, és első körben kizárólag PC-n érkezhet meg Európába, egyelőre azonban nem tudjuk még, hogy pontosan mikor,A nagy bejelentéshez egy friss kedvcsinálót is összedobtak a készítők, amit savanyú szájízzel nézhetünk, hiszen ezt a mai szemmel is elragadó látványt már a bejelentéskor is képes volt hozni a játék, így bele sem merünk gondolni, mekkorát ütött volna, ha nem egy évtizedes csúszással érkezhet meg a nyugati verzió.

