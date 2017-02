Végre maszk nélkül is láthatjuk a NieR: Automata főhősét

A Square Enix csapata egy újabb trailert mutatott be nekünk a NieR: Automata kapcsán, aminek jóvoltából újabb izgalmas és egyben mutatós képsorokat vehetünk szemügyre az alkotásból.

A videó ennek megfelelően rengeteg drámai pillanatot vonultat fel, miközben alaposabban is megismerkedhetünk YoRHa 2B és YoRHa 9s kalandjaival, sőt mi több, minden eddiginél nagyobb ellenfeleket csodálhatunk meg, miközben még a főhőst is megtekinthetjük ikonikus maszkja nélkül.Ha kíváncsi vagy minderre, az alábbiakban máris betáraztuk neked a legfrissebb NieR: Automata trailert, amely ha elnyerte tetszésedet, március 10-én már le is csaphatsz rá a PS4 exkluzivitásában, amit később egy PC-s változat is követni fog.

Nézd nagyban ezt a videót!