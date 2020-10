Végre kiderültek a PS5-ös visszafele kompatibilitás részletei

Nem bántuk volna, ha a Sony nem tartogatja az utolsó hónapra a PS5-tel kapcsolatos információkat, hiszen például régóta a levegőben lógott a visszafele kompatibilitás mivolta is, amit most szerencsére így a finish-ben konkretizáltak.

Egy pontokba szedett posztban közölte a Sony, hogy mit is várhatunk a PS5 esetében, ha visszafele kompatibilitásról van szó:, amik közül jó néhány kapni fog egy kis tuningot is, hogy jobban igazodjon a next-gen élményhez - ez nem összekeverendő a teljes értékű frissítésekkel, amiket egyes alkotások kapnak, utóbbiak ugyanis teljes mértékben felhúzzák next-genre a játékokat.Lesznek bizonyos funkciók az egyes szoftverekben, amik PS5-ön rajtkor nem lesznek elérhetőek, illetve váratlan hibák is felüthetik majd a fejüket. Éppen ezért a stúdió azt javasolja, hogy mindenki próbálja ki majd az adott játékot, miként fut PS5-ön, mielőtt megvenné azt, hogy ne legyenek a későbbiekben problémák.A Sony több értelmét látta annak, ha közli annak a néhány programnak a címét, amik nem költöznek át PS5-re, ezeket az alábbiakban soroljuk. Másfelől átvihetőek lesznek a mentéseink felhőn keresztül az új generációra, illetve sok játéknál magasabb framerate-tel kell számolnunk, mint PS4-en. És most az a néhány stuff, ami nem lesz PS5-ön pörgethető:DWVRAfro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume OneTT Isle of Man - Ride on the Edge 2Just Deal With It!Shadow Complex RemasteredRobinson: The JourneyWe SingHitman Go: Definitive EditionShadwenJoe's Diner