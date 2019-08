Túlestünk ezen is, az EVO 2019 eseményen végre valahára leleplezték Janembát, aki a Dragon Ball FighterZ karaktergárdáját fogja kiegészíteni, mindezt egy megjelenési dátum és egy trailer társaságában.

Janemba lesz a végső figura, aki a második Character Pass részeként csatlakozik az alkotáshoz, Jiren, GT Goky, Gogeta (SSGSS), Broly (Dragon Ball Super), és Videl társaságában. Janembára ezenfelül öt különféle hacukát is aggathatunk, így e téren is maximálisan kiélhetjük magunkat.Augusztus 8-án jelenik meg a karakter, sőt mi több,, aki most először mutatkozik meg. Fincsi!

