Miután a Ubisoft sikeresen az agyunkra ment a pár másodperces, semmitmondó Rainbow Six Siege: Operation Velvet Shell DLC trailerekkel, végre valahára bemutattak egy normális kedvcsinálót is a kérdéses kiegészítőről.

Ennek megfelelően az alábbi, közel kétperces felvételen végre alaposan megismerhetjük a bővítménnyel érkező két új operátort, valamint az egy szem új pályát is, ami egyenesen Spanyolországba, azonban belül is Ibizára kalauzol majd el minket.Ha tetszik mindaz, amit az alábbiakban látsz, ne felejtsd el, hogy, amivel hivatalosan is elindítja a második szezont.

