Végre a Forza Horizon 3 is megkapta Xbox One X-támogatását

Ha kiadok egy új konzolt, akkor mindent elkövetek annak érdekében, hogy legalább az exkluzív sorozatokkal támogassam - ez a hipotézis teljesen általános, kivéve a Microsoft számára, akik az Xbox One X-szel sem rendelkeznek megfelelő stratégiával ezen a téren.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy bár az Xbox One X már tavaly ősszel megjelent, azonban, holott ennek ott kellett volna lennie a kezdőcímek között.Nem volt ott, most azonban végre befutott az a frissítés, aminek jóvoltából szebb textúrákkal, és akár natív 4K felbontásban is lehetőségünk nyílik átélni a népszerű versenyjátékot, amihez ebből az apropóból még egy trailert is bemutattak a készítők. Íme, ha kíváncsi vagy rá:

