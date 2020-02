Vége az Epic Games Store-exkluzivitásnak, megérkezett Steamre a Metro Exodus!

Óriási botrányt kavart tavaly ilyenkor, amikor bejelentették , hogy a Metro Exodus egy éven keresztül csak és kizárólag az Epic Games Store-on keresztül lesz bezsákolható, azonban lejárt az exkluzivitás, felkerült Steamre is az alkotás.

Isten igazából most fog kiderülni, hogy hogyan is áll az Epic Games Store és a Steam rivalizálása, hiszen a Metro Exodus képében az első komolyabb exkluzívról beszélhetünk a platform életében, és lényegébenBár mostanság alaposan alább hagyott az Epic Games az ideiglenes exkluzívok bevásárlásával, így az is meglehet, hogy idén lenyugszanak a kedélyek, és befejezik a játékok "elhappolását", de ez még a jövő zenéje.