Vége a Stadia-exkluzivitásnak, multiplatform cím lesz az Orcs Must Die! 3-ból

Mindeddig Stadia-exkluzív cím hírében állt az Orcs Must Die! 3 , de talán mondanunk sem kell, hogy a Google streaming platformján történő kizárólagos megjelenés alaposan megvágta a játékosszámot, viszont most szerencsére véget ér az exkluzivitás.

Július 23-án fog ellátogatni más platformokra a 3D-s tower defense program, többek között PC-re is, és mindehhez kapcsolódóan kaptunk is egy friss kedvcsinálót, úgyhogy van okunk örülni az újdonságoknak.Az Orcs Must Die! 3 -ban a folytonosan érkező ellenségek hordáival kell felvennünk a harcot, miközben kiépítünk egy stabil, jól pozicionált védelmi rendszert, közben pedig karakterünk különleges képességét is használhatjuk aktívan. Ha az előző két rész tetszett, akkor ebben sem fogsz csalódni, de mindenképp vess rá egy pillantást:

