Vége a dalnak, a Sony nem gyárt több PlayStation Vitát Japánban

Habár hihetetlen kis konzolt pakolt össze anno a Sony a PlayStation Vita képében, mégis akkorát hasalt a konzol, amekkorára ritkán van példa a játékiparban, pedig mindössze annyit kellett volna tenniük, hogy több tripla-A játékot adnak ki a kis bestiára.

Azonban nem így történt, mára sajnos csak egy múló emlék a Vita, és most nagyon úgy tűnik, hogy az utolsó szöget is beütötték a konzol koporsójába, lévén Hiroyuki Oda, a Sony egyik első embereKérdéses még, hogy a világ többi részén is ez lesz-e a helyzet, az idei év elején a Sony európai és amerikai részlege kijelentette, hogy felhagynak a Vita-játékok fizikai kópiáinak gyártásával, és mint azt tudjuk, a vállalat nem tervez semmiféle utódot a PlayStation Vitának, szóval érdemes lesz lassacskán könnyes búcsút vennünk tőle.