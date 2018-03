Vayne lesz a Dissidia Final Fantasy NT első extra DLC karaktere

A Square Enix bejelentette a Dissidia Final Fantasy NT első olyan extra harcosát, akit már DLC formájában vásárolhatnak meg maguknak a rajongók, illetve tölthetik le szabadon abban az esetben, ha beruháztak korábban a szezonbérletbe.





Az első bunyós várhatóan Vayne lesz, aki még áprilisban csatlakozhat a nagy összecsapásokhoz, méghozzá teljesen egyedi stílust és dinamikát adva a küzdelmeknek olyan extrákkal, mint a pusztító Vanguard-sorozat vagy a Writ of Conquest EX Skill képesség.Mint kiderült,júniusban, augusztusban, októberben, decemberben, valamint jövő februárban, és mindegyikhez két extra kosztüm, valamint egy bónusz fegyver jár majd, de a szezonbérlethez kapni fognak a rajongók egy a játék árkád változatából származó zenei válogatást is.