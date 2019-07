Vaskos gameplayt kaptunk a Warframe következő, űrkalózos kiegészítőjéből

Zakatol teljes gőzzel előre a Warframe , megállás nélkül jönnek egymás után az újabb és újabb tartalmi frissítések, ám könnyen meglehet, hogy az évek alatt implementált újdonságok miatt a kezdők számára egyre kevésbé befogadóbb a játék.

Hiszen az eltelt évek folyamán folyamatosan érkeztek az újabb és újabb tartalmak, sztoriküldetések és helyszínek, ezáltal könnyen elveszhet egy frissen érkező arc a Warframe világában, ám a Digital Extremes most megpróbálja kicsit befogadhatóbbá tenni az egész élményt, és egy elképesztően ütős bevezető videót hoztak össze hozzá.Ráadásul nem is akárkit kértek fel, hogy komponálja meg az alábbi újdonságot, ugyanis Dan Trachtenberg munkája a látottak,allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezenfelül az Empyrean (eredetileg Railjack néven futott) kiegészítő is kapott egy vaskos gameplayt, amivel szemügyre vehetjük az olyan újdonságokat, mint a Squad Link, miáltal behívhatunk más Tennókat, hogy segítsenek, ez pedig az űrben zajló, több célpontot megkövetelő küldetések során lesz roppant hasznos.A kérdéses "űrkalózos" kiegészítésről egyelőre nem tudjuk még mikor érkezik, ám szívből reméljük, hogy a tripla-A játékok mögött álló stúdiók alaposan ellesnek egy-két fortélyt a Digital Extremes csapatától a live service terén...allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ha ez még nem lenne elég, akkor a TennoConon megvillantották az alkotás következő (!) nagy expanzióját, ami egy harmadik nyílt világú térképpel fogja gyarapítani a játékot. Egy hangulatos kis teaser jött hozzá, csekkoljátok le mindenképp!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>