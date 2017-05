A Microsoft bejelentette, hogy bár csak korlátozott ideig ugyan - az időtartam hosszát nem ismerjük, tehát érdemes sietni -, de ingyen letölthetővé tették az Ori and the Blind Forest : Definitive Edition-t néhány szerencsés rajongó számára.

A lehetőség azoknak él,, ők ugyanis most teljesen ingyen frissíthetnek a Definitive Edition tartalmával, ami többek között csinosabb küllemet és bővebb tartalmat is garantál a rajongóknak.A lehetőség kizárólag a Microsoft Store -on keresztül él, tehát Steamről és egyéb helyekről ne akarjunk frissíteni, mert az nem fog menni, de mindenki más azonban éljen a soha vissza nem térő alkalommal.