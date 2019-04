Valóélet-beli battle royale-t fog megrendezni egy milliomos a magánszigetén

Akik esetleg a "battle royale" kifejezést kapásból a PUBG-val és a Fortnite-tal azonosítják, azoknak kis fejtágító gyanánt megemlítenénk Koushun Takami 1999-es regényét, melyből készült aztán egy filmadaptáció.

A Battle Royale alapkoncepciója gyakorlatilag ugyanaz, mint a mostani játékoké, annyi különbséggel, hogy ott brutálisabbnál brutálisabb módokon végezték ki a résztvevőket. Láttuk már ezt a felvetést regény, film és játék formájában is, azonban hamarosan a való életben is sor kerülhet egy ilyen megmérettetésre.A HushHush.com ugyanis bejelentette , hogy egy meg nem nevezett milliomosnak segítenek létrehozni a valóélet-beli battle royale-t, mely keretében 100 résztvevő fog megküzdeni egymással az illető magánszigetén, azonban, azaz 35,5 millió forinttal.Még mielőtt bárki felháborodna, hogy miféle őrült, beteg elme talál ki ilyet, megnyugtatunk mindenkit, hogy, a testpáncél pedig, amit a résztvevők hordani fognak, érintésre érzékeny lesz, így ha eltalál valaki, nem tudsz csalni azzal, hogy nem jelented be.Jelenleg ott tart a projekt, hogy 59 ezer dollárt kínálnak annak, aki a legjobb koncepcióval rukkol elő az egészhez, így gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy a titokzatos milliomos csak a pénzt szolgáltatja az ötlethez, míg a tervezést a közösségre bízza. Egyébiránt ez az egyén azt vallja, hogy nagy rajongója a battle royale műfajnak, és a létező legbiztonságosabb módon kívánja átültetni a valóságba, ennek értelmében például egészségügyi szakértők is jelen lesznek a megmérettetésen.A csata 12 órán át fog zajlani, így az ételért és a felszerelésért is meg kell küzdeni, illetve a tervek szerint évente megrendezésre kerülő eseményt kívánnak ebből varázsolni.