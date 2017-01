Valóban megfizethető lesz a Cooler Master MasterWatt Lite 230V széria

A számítógépes hardverek közül a tápegységek piaca az egyik legszürkébb, hatalmas innovációval a gyártók nem tudnak előállni ezen a területen, illetve a dizájn terén sincs sok mozgásterük.

Az elmúlt években azért sokat fejlődött ez a szegmens is, ami természetesen kihatással volt az olcsóbb megoldásokra. A Cooler Master nem is olyan régen mutatta be a MasterWatt Lite 230V szériáját,Nemrég befutottak az európiai árak, melyek alapján valóban szinte bárki hozzájuthat a piac egyik legjobb és legnépszerűbb gyártójának újdonságaihoz. A 400W, 500W, 600W és 700W jelzésű modellek 40, 50, 60 és 65 eurós ajánlott árcédulákat kaptak. Ugyan nem a leghatékonyabbak a piacon, de a 85% körüli hatékonyság sem rossz, a minőséget pedig a márkanév garantálja.