Valóban az Eidos Montreal műhelyében készült egy darabig a Final Fantasy XV

Már évekkel ezelőtt megjelent egy olyan szóbeszéd a játékvilágban, miszerint az Eidos Montreal egykoron jelentős segítséget nyújtott a Final Fantasy XV elkészülésében, ezt azonban akkoriban senki sem akarta megerősíteni.

A pletyka azonban időközben ismét szárnyra kapott, de most hivatalos megerősítés is érkezett vele Jonathan Jacques-Belletete részéről, aki a projekt egykori művészeti vezetőjeként elmondta, hogy mindez azt követően történt, hogy visszaszerezték a Deus Ex-jogokat.Miután elkészültek az éppen aktuális résszel, állítása szerint az Eidos Montreal csapatát bízták meg azzal, hogy folytassa a Final Fantasy XV munkálatait, ami jól is haladt, de, amivel szerinte óriási hibát követett el a Square Enix, mert az ő felfogásukban egészen más lett volna a végeredmény.