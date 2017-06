Valóban a Holdra megyünk a legújabb Overwatch pályán

Igazak voltak azok a korábbi találgatások, amelyek arról szóltak, hogy az Overwatch következő frissítésével érkező friss pálya egyenesen a Holdra repít majd el minket, lévén a Blizzard tegnap este bejelentette az alkotás legújabb csataterét.

A Horizon Lunar Colony névre hallgató pálya Winstonhoz köthető - noha ennek a gyakorlatban semmi jelentősége sem lesz - és egy új Assault pályának ígérkezik, amiről a bemutatkozó videó jóvoltából most számtalan érdekességet kideríthetünk, sőt mi több, befutott egy fejlesztői napló is, amelyen Jeff Kaplan oszt meg velünk további részleteket az új helyszínről.Többek között ebből derül ki az is, hogy, ami akkora móka lesz a készítők szerint, hogy kifejezetten ehhez a pályához, illetve opcióhoz egy extra játékmódot is felépítenek majd.

Nézd nagyban ezt a videót!