Valentin-napi holmikkal gazdagodott az Apex Legends

Jöttek már korábban a szerver stabilitásának javítását célzó frissítések az Apex Legends -hez, azonban most berobogott az első komolyabb update, ami egyben a pre-season, azaz szezon előtti nagy patch is.

Egyelőre nem túl nagyok a változtatások, hiszen bekerült egy-két Valentin-napi tárgy, konkrétan a Longbow fegyverre a Through the Heart epic skin, és egy Pathfinderes zászló. Ezenfelül még egy az "ünnephez" tartozó kihívás is jött,Többnyire ezeken kívül ismét inkább a játék stabilitását próbálták meg egyengetni, Bloodhound kapott egy hangyányi nerfet még, az ultija egy másodperccel kevesebb ideig fogja kijelezni az ellenségek utolsó ismert helyét. A változások teljes listáját ITT lesheted meg.