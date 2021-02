Valentin-nap, Kiss Confirmed és dupla XP hétvége a Call of Duty: Black Ops - Cold War-ban

Nem marad Valentin-napi esemény nélkül a Call of Duty: Black Ops - Cold War , a Treyarch ugyanis bejelentette, hogy egy sor érdekességgel készülnek a hétvégére, így többek között egy új, de inkább átalakított játékmód is bekerül az alkotásba.

Ez a Kill Confirmed alapján készült Kiss Confirmed lesz, mely február 11-től ott lesz a playlisten, azonban, lényege pedig, hogy dögcédulák helyett minden legyűrt ellenfél után cukorka szíveket kell összegyűjtenünk.Ha mindez nem lenne elég ok arra, hogy Valentin-napon is a Call of Duty szerverein háborúzz, akkor hozzátennénk még, hogy dupla fegyver XP hétvége elébe nézünk, ha tehát gyors fejlődésre vágyunk, akkor itt a remek alkalom a bevetésre.