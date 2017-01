Valeera Sanguinar lesz a Heroes of the Storm következő új hőse

A Blizzard a Twitteren keresztül jelentette be, hogy hamarosan újabb hőssel gyarapítják a Heroes of the Storm -ot, ennek megfelelően Valeera Sanguinar, a vérelf is csatlakozhat nemsokára a népszerű MOBA karakterei közé.

Aki esetleg nem tudná hirtelen hová tenni, Valeera a World of Warcraft egyik NPC-je volt, akinek az érdekessége az, hogy sem a Horde, sem az Alliance oldal mellett nem tört lándzsát soha, ezáltal inkább eszméihez és barátaihoz volt mindig hűséges.Valerra Sanguinar egyébiránt, ott Rogue kasztként érkezett meg a játékosokhoz, de hogy a Heroes of the Storm -ban milyen formájában számíthatunk rá, az egyelőre még nem ismert.