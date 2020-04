Valami bejelentésre készül a Microsoft a Cyberpunk 2077 kapcsán

Miután kiszivárgott a napokban, hogy érkezni fog egy Cyberpunk 2077 tematikus Xbox One kontroller, így meglepődnénk, ha a Microsoft által frissen felvezető bejelentés nem ehhez kapcsolódna.

A redmondiak ugyanis, ám nem kizárt az sem, hogy a kontroller mellett egy egyedi, Cyberpunk 2077 festésű Xbox One konzolt is piacra dobnak, ahogyan azt szokták számos frissen megjelenő alkotás esetében tenni.A borítóképen láthatjátok egyébként azt a kontrollert, amely már kiszivárgott korábban, de mivel hivatalos bejelentésre még nem került sor, így nagy rá az esély, hogy formálisan csak most fogja ezt megejteni a vállalat.