Valaki Rainbow Six: Siege karaktereket tett a South Park főcímébe

Ha szeretnél valami elképesztően beteg dolgot látni az interneten, ne is keress tovább, ugyanis megérkezett a nap legelborultabb műve, amiben valaki háziasította a South Park főcímét és a Rainbow Six: Siege karaktereit.

Élből Kyle-t lecserélték Ash-re, míg Thermite Stan helyén brillírozik, míg úgy fest, hogy Kenny szerepét egy hölgy operátor tölti be, IQ. Mégis az igazi Rainbow Six: Siege rajongók számára a legviccesebb elem nem más lesz, mint hogyA videó Jolly Pirate Donut munkája, három hónap alatt készítette el, és érdemes is többször szemügyre venni, merthogy tömve van Rainbow Six: Siege -es easter eggekkel.