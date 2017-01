Valaki 30 ezer forintért árul egy üveg vizet, amit a Nintendo Switch eseményen kapott

Hogy milyen nagy az Isten állatkertje, azt nagyszerűen bemutatja az alábbi példa, lévén a Redditen hívták fel az internetes világ figyelmét arra, hogy valakik óriási pénzeket szeretnének csinálni a Nintendo Switch-et leleplező eseményen ingyen osztogatott tárgyakból.

















Kezdésnek rögtön egy egészen extrém példára derítettek fényt a fórumozók, ezáltal egy olyan vizes palackra, amely azon túl, hogy a New York-i Switch leleplezőpartiról származik, teljesen bontatlan, és aki meg akarja szerezni magának, annakkell fizetnie érte.Hogy tiszta hülye, aki nem normális? Figyeljetek, van jobb is! Ezen felindulásból ugyanis gyorsan körbenéztünk az eBay-en, és lássatok csodát, találtunk még beteg dolgokat, így például valaki 6 ezer forintnak megfelelő összegért árul egy körömnyi, és amúgy filléres Nintendo Switch kitűzőt, de került már fel 3 ezer forintért törlőkendő is., amelyet szintén a New York-i eseményen osztogatott a Nintendo, ott van rajta a Switch logó, de hogy ki lesz a a birka, aki meg is veszi, azt el sem tudjuk képzelni.