Valaki 12 Assassin's Creed-játékot játszott végig sérülés nélkül

Egy Assassin's Creed streamernek sikerült mind a 12 fővonalbeli játékot végigjátszania anélkül, hogy közben sérülést szenvedett volna - az eredeti Assassin's Creedtől kezdve egészen az Assassin's Creed Valhalla-ig jutott el.

Ami még lenyűgözőbbé teszi a kihívást, hogy Hayete Bahadori több játékot is a legmagasabb elérhető nehézségi fokozaton fejezett be. Bahadori arra is ügyelt, hogy az összes szintcélt teljesítse, így minden játékban 100%-os szinkronizálást tudhat magáénak.Újratöltések, újraindítások vagy glitchek nélkül játszotta ki a rendszert, és az Origins-től kezdve minden játék nehézségi beállításait a maximumra tekerte. Azokra a pillanatokra, amikor a sérülések bevétele elkerülhetetlen és a játék része volt, Bahadori feljegyezte ezeket az eseteket a YouTube leírásaiban.Bahadori sikerének kulcsa a felkészülés és a hasznos technikák elsajátítása volt ezeknek a játékoknak a speedrunjaiból, hogy minimalizálja a kockázatot. Az egyes futásokra való gyakorlás Bahadori szerint játékonként körülbelül 100 órát vett igénybe, bár az Assassin's Creed Valhalla titáni mérete miatt ez a gyakorlás körülbelül 800 órára nőtt.A Black Flag szerencsén alapuló kihívásai körülbelül 250 óra befektetést igényeltek, mielőtt a megfelelő futás elkészült volna.

