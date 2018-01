Valahol így reklámozzák majd a TV-ben az Attack on Titan 2-t

A Koei Tecmo jól tudja, hogy az Attack on Titan 2 elkészítésével egy óriási ütőkártya van a kezükben, éppen emiatt pedig mindent megtesznek azért, hogy az alkotást megfelelő hype kísérje.

Ennek az egyik alapját a televíziós reklámok képezik, és bár mifelénk esély sincs arra, hogy ilyesmit láthassunk a TV-ben, azonban a kiadó a Youtube-ra is feltöltötte azt a felvételt, melyet a japán és néhány ázsiai televíziós csatorna az elkövetkezendő időszakban nagyon gyakran levetít majd a nézőknek.Mivel mi úgysem láthatjuk ezt sehol - ellenben a játék március 20-án nálunk is megjelenik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is -, ezért most megmutatjuk nektek így indirekt formában:

