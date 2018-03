Vajon mit tehetett az Inside gyűjtői kiadásába egy szexbabákat gyártó cég?

Meglepő bejelentéssel szolgált a minap a PlayDead és az iam8bit, akik bejelentették, hogy egy méregdrága gyűjtői kiadásban is elérhetővé teszik a rajongóknak az Inside című videojátékot, aminek az érdekessége, hogy a RealDoll is tett bele valamit.

Hogy ez miért olyan érdekes? Csupán azért, mert a RealDoll nem a videojátékos iparból ismert, lévén, ebben a 375 dollárba, tehát közel 100 ezer forintba kerülő kiadásban azonban az ő részükről is megtalálhatunk majd valamit.Az Inside Collector's Edition névre hallgató csomagról annyit tudni ezen felül, hogy a játék PS4-es változata kap benne helyet, és már most előrendelhető , amire június 8-ig lesz még lehetőségük a rajongóknak, akik azonban csak ezen a napon fognak értesülni arról, hogy mit is kapnak a pénzükért cserébe.