Vágatlan gameplay-en láthatjuk a Biomutant PC-s és konzolos változata közötti különbséget

Májusban végre valahára megjelenik az a Biomutant , amit évek óta tűkön ülve vár a közönség, és mivel nagyon a célegyenesben vagyunk, így a kiadó igyekszik megfogni annyi embert a játékkal, amennyit csak lehet.

Éppen ezért publikáltak egy olyan vágatlan gameplay anyagot, amelyen a PC-s és konzolos változatok közötti különbséget vehetjük szemügyre. Először is a 4K-s PC gameplayt láthatjátok az alábbiakban, majd közvetlenül utána vizsgálhatjátok meg a PS4-es és Xbox One-os variánst is,Addig is azonban, ameddig várjuk a megjelenést, mindenképp jegyezzétek fel magatoknak, hogy a Biomutant et május 25-ére várhatjuk a már említett PC-PS4-Xbox One trióra.

