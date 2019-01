Vadonatúj technológiákat szellőztetett meg a Microsoft

A Microsoft a minap publikált egy blogbejegyzést, melyben az Xbox-részlegre vonatkozó jövőképet vázolják fel, illetve egy kicsit visszatekintenek a 2018-as évre, főként a Game Pass-es statisztikákat középpontba helyezve.

Kifejtik a nyilvánvalót a blogposztban , miszerint a first-party Microsoft játékok egyből bekerülnek a Game Pass kínálatába, kicsit a saját játékaikat is promózzák, mint a Sea of Thieves, a Crackdown 3 és társai, viszont ami igazán érdekes, az viszont az elkövetkezendő tervekben keresendő.Konkrétan megemlít egy olyat a redmondi óriás, hogy, illetve megemlítik, hogy az exkluzív játékokra is nagy fókuszt szentelnek.Kíváncsiak vagyunk, hogy itt egy új Sea of Thieves kiegészítőre, vagy esetlegesen egy State of Decay 3-ra gondolnak. Mindkettőnek nagyon-nagyon örülnénk. Nagyon.