Vadonatúj stúdiót nyit a 2K, élén a Sledgehammer társalapítójával

Hivatalos bejelentést nyert, hogy Michael Condrey, a Sledgehammer Games társalapítója és a megboldogult Visceral Games vezető menedzsere friss átigazoláson van túl, lévén átkerült a 2K Games-hez.

Sőt, nem elég, hogy most már a 2K csapatát erősíti, de kapásból egy vadonatúj stúdiójuk elnöki posztját bízták rá Condrey-ra, lényegében ő maga fogja felhúzni ezt a Szilícium-völgyi brigádot, hogyCondrey társrendezőként ügyködött a Call of Duty: WWII-n, a Dead Space-franchise terelgetésében is komoly szerepet játszott, majd a Sledgehammernél kreatív irányítással és üzleti tevékenységgel foglalkozott. Kíváncsian várjuk, min dolgoznak, főképp, hogy vajon egy új IP lesz a jövevény, vagy egy már meglévő széria folytatása.