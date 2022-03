Vadonatúj sci-fi világot alkot a Mass Effect-trilógia atyja

Casey Hudson, a BioWare és a Mass Effect trilógia egykori főnöke új projektjéről adott tájékoztatást, akinek új csapata, a Humanoid Studios egy teljesen új sci-fi univerzumot fejleszt, amelybe az alábbiakban egy frissen kiadott koncepciórajzon pillanthatunk bele.













Jelenlegi projektjük egy multiplatform tripla-A alkotás, amely a karaktervezérelt elbeszélésre összpontosít egy teljesen új sci-fi univerzumban - áll a Humanoid Studios honlapján. Hudson még tavaly júniusban jelentette be a Humanoid Studios megalapítását, miután 2020 decemberében távozott a BioWare-től.Hudson két évtizeden keresztül dolgozott a BioWare-nél két állomáson keresztül. Hudson 1998 és 2014 között a Knights of the Old Republic projektigazgatójaként dolgozott, és kulcsfigurája volt az eredeti Mass Effect-trilógia megalkotásának.