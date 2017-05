Vadonatúj játékon dolgoznak a The Binding of Isaac alkotói

Edmund McMillan, a The Binding of Isaac és a Super Meat Boy alkotója bejelentette, hogy Tyler Glaiel oldalán egy ideje már egy vadonatúj videojátékon dolgoznak együtt, amely egy titkos projektként ráadásul már majdnem el is készült.

A The Binding of Isaac hivatalos honlapjának blog szekciójában felfedett részletek szerint ez a bejelentetlen IP a valaha készült legnagyobb projekt lett, amit Edmund valaha is elkészített, miközben az alkotó egy nehéz, furcsa és személyes alkotásként jellemzett, méghozzá csodálatos irányítási lehetőségekkel.Ami kiderült még, hogy közel vannak már a projekttel a bejelentéshez, amivel egyetemben már megjelenési dátummal is szolgálni fognak, szóval érdemes lesz nyitva tartani a szemünket az elkövetkezendő napokban.