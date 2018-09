Vadnyugati DLC-vel gyarapodik a The Surge

A Focus Home Interactive és a Deck13 fejlesztői bejelentették a The Surge soron következő letölthető tartalmát, mely The Good, the Bad and the Augmented címmel egy igazi különlegességgel kecsegtet a hardcore akció-RPG kedvelőinek.

A kiegészítő betöltésével az őrült tudós, Dr. Rischboter ellen szállhatunk harcba, akivel speciális CREO tesztkamrákban kell majd megküzdenünk, melyek mindegyike úgy néz ki, mintha egyenesen egy vadnyugati TV show-hoz készült profi díszlet lenne.A bővítménnyel nemcsak megannyi új kihívás, hanem egyedi fegyverek, páncélok és egy sor más egyéb őrültség is érkezik, ha pedig az alábbi kedvcsináló felkeltette volna a figyelmedet, a The Good, the Bad and the Augmented várhatóanPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

