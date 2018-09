Vader Immortal: A Star Wars VR Series bejelentéssel mutatkozott be az Oculus Quest VR headset

A Facebook és az Oculus az éjszakai órákban bejelentették, hogy jövő tavasszal egy újabb VR headsetet küldenek a boltok polcaira, mely Oculus Quest név alatt egy 400 dollárt kóstáló, ámde teljesen önállóan - tehát PC vagy konzol nélkül - használható eszköz lesz.

Ez nemcsak a mobilitás és a felhasználhatóság terén töri meg az Oculus Rift bukdácsolását, hanem a népszerűség és az eladhatóság tekintetében is, lévén az említett VR headsetért eddig 1000 dollárt kértek - egy VR-képes PC-vel együtt, hiszen működéséhez egy erős számítógép kell -, az Oculus Quest azonban önálló hardver lesz - 64GB-os tárhellyel -, tehát csak a fejünkre vesszük a headsetet, a kezünkbe kapjuk az Oculus Touch kontrollereket és már élvezhetjük is a játékot - szemenként 1600x1440 képpontos felbontásban.A megjelenésre a készítők- köztük a The Climb, a Robo Recall és a Moss már biztos befutók -, és rögtön érkezett egy gigabejelentés is hozzá, méghozzá a Vader Immortal: A Star Wars VR Series képében, aminek részeként Darth Vader oldalán kalandozhatunk egy nagyot a filmsorozat harmadik és negyedik epizódja közötti történet felvonultatásával, benne többek között a Mustafar bolygóval, ahol Vader kastélya is bejárható lesz.

Nézd nagyban ezt a videót!