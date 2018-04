Vad harcokat prezentál a legújabb BlazBlue: Cross Tag Battle trailer

Az Arc System Works csapata egy újabb trailerrel lepte meg a japán bunyós játékok szerelmeseit, lévén újra megmutatták nekünk a BlazBlue: Cross Tag Battle -t, mely az intenzív harcok mellett ismét nagy figyelmet fordít a történetre.

Bár sokat nem értünk belőle, de többek között erről is szól az alábbi kedvcsináló, miközben a japán változatból egy halom látványos bunyót vehetünk szemügyre, benne sok-sok karakterrel olyan játékokból, mint a BlazBlue: CentralFiction, a Persona 4: Arena, az Under Night In-Birth Exe: Late[st] vagy az RWBY.Aki attól fél, hogy a BlazBlue: Cross Tag Battle csak Japánban jelenhet majd meg, azt megnyugtatnánk gyorsan, a készítők ugyanis idén nyáron a nyugati tájakra is elhozzák majd az alkotást, méghozzá PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

