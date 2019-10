Vad gameplay videók bukkantak fel a WWE 2K20 küzdelmeiről

Mivel pár nap múlva megjelenik, a 2K Games csapata úgy döntött, hogy itt az idő alaposabban is megmutatni a rajongóknak a WWE 2K20 küzdelmeit, aminek jóvoltából néhány szerencsésnek lehetősége nyílt kipróbálni az alkotást.

Ide sorolhatjuk a Dualshockers munkatársait is, akik nemcsak kipróbálták, de rögzítettek is pár látványos gameplay felvételt az alkotásról, így az alábbiakban több érdekes részletet lehetőségünk nyílik alaposabban megismerni a játékból,Ez azonban még nem minden! A soron következő felvételen belekóstolhatunk például a MyCareer sztori módba is néhány látványos és különleges pillanat részeként, de jutott némi poén a végére a Big Head mód prezentálásának jóvoltából. A WWE 2K20 megjelenését október 22-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!