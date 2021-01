Úgy fest, hogy nem lőtt mellé a Bloober Team a The Medium mal, mivelhogy berobogtak külföldről az első pontszámok, amelyek bár nem olyan kiemelkedőek, mint azt sokan várták, de így is abszolút ütős értékelésekben úszik a horror-thriller.

Vannak a felső kategóriában pontok, ugyanakkor főleg a 60-70%-os értékelések jellemzik a The Medium ot, ami még így is egy jó programot sejtet. A szoftver megjelenését holnapra, azaz január 28-ára várhatjuk, most pedig nézzük is meg, hogy a külföldi sajtó hogyan vélekedik róla:Gamer365 - 7/10VG247 - 3/5Game Informer - 6.75/10Gamespot - 9/10CriticalHit - 8.5/10Screenrant 3.5/5GameWatcher - 8.5/10Wccftech - 7.3/10PC Gamer - 92/100